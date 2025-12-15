Cosa deve fare la Fiorentina con Vanoli? Vota il sondaggio di FV

Oggi alle 16:38Notizie di FV
di Redazione FV

Sono ore di riflessione in casa Fiorentina che poco più di un mese dopo aver sostituito Pioli con Vanoli, si trova un'altra volta ad un bivio in merito alla conferma o meno del proprio allenatore. La sconfitta contro l'Hellas Verona ha sancito l'ennesima partita sbagliata dai viola in stagione e l'allenatore ex Torino non ha ancora trovato neanche una vittoria. Cosa dovrebbe fare il club con lui? Esonerarlo o confermarlo alla guida tecnica?

