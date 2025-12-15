Cosa deve fare la Fiorentina con Vanoli? Vota il sondaggio di FV
Sono ore di riflessione in casa Fiorentina che poco più di un mese dopo aver sostituito Pioli con Vanoli, si trova un'altra volta ad un bivio in merito alla conferma o meno del proprio allenatore. La sconfitta contro l'Hellas Verona ha sancito l'ennesima partita sbagliata dai viola in stagione e l'allenatore ex Torino non ha ancora trovato neanche una vittoria. Cosa dovrebbe fare il club con lui? Esonerarlo o confermarlo alla guida tecnica?
Pubblicità
Notizie di FV
Montolivo: "Fiorentina? C'è poco a cui aggrapparsi. Kean e De Gea sotto standard e coinvolgono tutti"
Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decidedi Mario Tenerani
Le più lette
2 Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Copertina
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com