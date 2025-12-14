Dagli inviati

Fiorentina-Hellas Verona: in tribuna presenti anche Ballardini e Gautieri

Fiorentina-Hellas Verona: in tribuna presenti anche Ballardini e GautieriFirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:58Notizie di FV
di Redazione FV

Manca poco  al fischio d'inizio di Fiorentina-Hellas Verona, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A. La tribuna autorità inizia a riempirsi anche di facce note: tra i presenti anche Davide Ballardini e Carmine Gautieri, due tecnici di lungo corso che in questo momento sono senza una panchina, presenti al Franchi per assistere a questo delicatissimo match-salvezza.