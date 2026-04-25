Fagioli nella Fiorentina del futuro: ma su di lui c'è già il Milan

Fagioli nella Fiorentina del futuro: ma su di lui c'è già il MilanFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00Notizie di FV
di Redazione FV

Uno degli articoli più letti di oggi su FirenzeViola.it è l’approfondimento de la Repubblica sul futuro di Nicolò Fagioli. Il quotidiano ha precisato che nella Fiorentina del futuro, indipendentemente dall’allenatore che sarà scelto, il centrocampista classe 2001 è un punto fermo e il club è pronto a dire di no a tante delle offerte che arriveranno.

Manifestazioni di interesse che - si legge - sono già pervenute, a cominciare dal Milan. CLICCA QUI per il pezzo completo!