Dagli inviati Grosso ammette: "Voci viola fanno piacere. Sono una persona ambiziosa"

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Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha preso la parola in sala stampa al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “È stata una partita non facile per entrambe. Noi quando andiamo sotto giri facciamo fatica, mentre quando i giri del motore sono alti facciamo vedere il nostro potenziale. Abbiamo creato nella ripersa qualche potenziale occasione, provando ad aggredire maggiormente ma alla fine il pareggio penso che accontenti entrambe”.

L’esperienza di Firenze potrebbe affascinarla? Quali sono i suoi rapporti con Paratici?

“Sono noti i miei rapporti, ho smesso di giocare a Torino con lui e mi ha dato la possibilità di iniziare ad allenare nel settore giovanile. Come ho già detto, sono molto rispettoso delle persone… non mi va di parlare di futuro, ovviamente mi fanno piacere le voci che stanno arrivando ma oltre questo non vado. Rispetto la società ma per me è un motivo d’orgoglio sentimi accostato a una piazza del genere che voglio condividere con i giocatori”.

Firenze è ancora considerata una piazza davvero importante? Un allenatore ambirebbe a venire qui?

“A Firenze ho fatto il mio primo gol in Serie A ai tempi del Perugia… poi sono successe tante cose. Io sono una persona sempre ambiziosa, che vuole sognare in grande. Sicuramente la Fiorentina è una società che riscuote tanti consensi. Però non vado oltre questo perché sono rispettoso per il Sassuolo, abbiamo fatto un percorso molto bello in questi anni”.