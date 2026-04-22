Notifiche push per le new più importanti di Firenzeviola: scopri come attivarle!

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FirenzeViolaFemminile: Mondiale lontano per l’Italia ma non irraggiungibile. Fiorentina, volata finale e poi…?
Il tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenzadi Lorenzo Di Benedetto
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FirenzeViolaFiorentina di nuovo in riserva? Oltre gli infortuni, un dato preoccupa Vanoli e il suo staff
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Mario TeneraniViola chiudi la pratica salvezza. Soliti assenti, ma può toccare a Rugani. Vanoli grandi numeri, però c’è la pista estera. Serve cancellare un’annata disastrosa
Tommaso LoretoE' di nuovo il giorno della marmotta in casa viola, ma stavolta si riparte dal peggior risultato della gestione Commisso
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