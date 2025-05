Thiago Motta per il post-Palladino? L'entourage apre al club viola

Tra le notizie più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella legata alla suggestione Thiago Motta come sostituto di Raffaele Palladino: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it l’entourage di Thiago Motta ha aperto a un eventuale confronto con la dirigenza viola che, quindi, se si presentasse alla sua porta troverebbe aperto. Certo, per dialogare e, solo nel caso, per trattare.