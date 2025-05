FirenzeViola Per i tifosi l'annata della Fiorentina è sufficiente: ecco il risultato del sondaggio di FirenzeViola.it

Un'annata strana, conclusa sì al sesto posto e con 65 punti (migliorando, come posizione e punteggio, quanto fatto nelle ultime stagioni) ma con tanti snodi decisivi e alcuni rimpianti per punti persi e prestazioni sotto tono. Il 2024/25 della Fiorentina si conclude con una qualificazione in Conference League, un sesto posto, una semifinale di Conference persa ai supplementari col Real Betis e un'eliminazione prematura (agli ottavi, ai rigori contro l'Empoli) in Coppa Italia. Non ci sono solo i risultati da giudicare, ma anche la crescita dei singoli (Moise Kean su tutti) e il gioco espresso (da tanti criticato).

Vi abbiamo chiesto di esprimervi dicendoci quale voto dareste a questa stagione: le risposte (tante, più di 2200 voti) hanno sostanzialmente premiato il risultato sportivo ottenuto: quasi la metà dei votanti (il 49,32%) ha giudicato da 6 la stagione della Fiorentina, il 29,7% ha scelto il 7 come voto e soltanto il 15,62% (voto 5) e il 2,66% (voto 4) lo hanno bocciato, con il 2,7% che ha dato addirittura 8 a quanto fatto. In sintesi, l'annata della Fiorentina è sufficiente per quasi tutti i tifosi.