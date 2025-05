Toro-Baroni, brividi viola. Cairo gradisce l'ex Lazio ma teme il sorpasso della Fiorentina

"Toro-Baroni, brividi viola", è il titolo scelto oggi da Tuttosport per quanto riguarda il futuro del nativo di Tavarnuzze, gettonato per diverse squadre di Serie A in cerca di una guida tecnica. E Marco Baroni è il nome preferito dalla dirigenza del Torino per la panchina dell'anno prossimo. Come riportano i colleghi piemontesi, ieri c'è stato un lungo incontro tra la società granata e Vanoli per capire se ci sono ancora i margini per proseguire assieme, ma il futuro dell'attuale allenatore è tutt'altro che certo.

Cairo e i suoi uomini, ancora non convinti del tutto di Vanoli, hanno intanto posato gli occhi su diversi possibili sostituti e il fiorentino ormai ex Lazio è il candidato favorito. Lo segue bene il Torino, ma anche la Fiorentina, dopo l’esplosione del caso Palladino. E proprio il possibile sorpasso viola fa paura ai vertici del Torino, si legge sul quotidiano. Baroni è in uscita dalla Lazio che ieri sera ha incontrato l'entourage di Sarri in un summit parso positivo, iniziando così a dialogare per concretizzare il ritorno del tecnico dimissionario, mentre su Baroni dovrebbero emergere novità oggi, con la separazione dai biancocelesti molto vicina.