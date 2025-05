Tra il sogno Sarri e l'usato sicuro Pioli: le candidature per la panchina viola

Neanche ventiquattr’ore dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, nel mondo Fiorentina si è già in un turbinio di voci che riguardano il nuovo allenatore. Su FirenzeViola.it ecco il punto: il tifo invoca l’arrivo di Maurizio Sarri. Da ieri infatti, i social pullulano di tifosi viola che reclamano fortemente l’ex tecnico della Lazio, visto un po’ come il sogno cullato da diversi anni. La realtà è fatta di altri nomi. Non banale (anche se molto difficile) è la candidatura di Daniele De Rossi, anch’esso cercato in passato e sogno di Daniele Pradè. Sempre dalla Capitale si intreccia con Firenze un’altra suggestione, chiamata Marco Baroni. Occhio però soprattutto a Stefano Pioli, attualmente impegnato in Arabia ma attanagliato da un cavillo di natura extra calcistica, o Alberto Gilardino.. Più defilato al momento il nome di Thiago Motta.

