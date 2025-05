FirenzeViola La tifoseria viola alza la voce: ecco i due comunicati di oggi

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c'è quella che riguarda i comunicati di Curva Fiesole e ACCVC. La Firenze del tifo organizzato si è espressa. La Curva Fiesole e poco dopo anche il Centro di Coordinamento dei Viola Club, hanno espresso la loro posizione dopo la conferenza stampa di martedì e soprattutto dopo le dimissioni presentate ieri dal tecnico Raffaele Palladino. La Curva è stata dura, netta. Prima di tutto nei confronti di Pradè, a cui ha chiesto esplicitamente di andarsene, ma anche nei confronti di Commisso, che deve "sciacquarsi la bocca" prima di parlare della stessa curva ma anche farsi "consigliare" meglio a proposito della gestione societaria. L'ACCVC invece, con toni più pacati, ha comunque espresso la necessità di dissentire dall'operato del club, pur riconoscendo che tutte le decisioni finali spettano ovviamente al proprietario e ai suoi dirigenti.

Due realtà distinte ma unite nel tifo per la Fiorentina, non parlano mai a caso. Esprimono il pensiero di una parte importante dei tifosi, soprattutto esprimono il pensiero di chi vive e frequenta il Franchi settimana dopo settimana. Per questo, sottolineando ancora una volta che le decisioni spettano sempre alla società, non ascoltare le critiche sarebbe controproducente. Storicamente quando i tifosi contestano, soprattutto quando la contestazione raggiunge i picchi di tensione che stiamo vivendo attualmente, difficilmente si torna indietro. Ma a Commisso nessuno vuole imporre niente, si chiede però a gran voce che venga ascoltato il disagio di una bella fetta di tifoseria.

