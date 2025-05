Contatto con Baroni, Pioli alla finestra. Poi De Rossi e Farioli: la ricostruzione di Repubblica

Anche la Repubblica (ed. Firenze) si approccia al nuovo allenatore che sceglierà la Fiorentina dopo l'addio di Raffaele Palladino. Secondo il quotidiano locale, Stefano Pioli è un nome tornato prepotentemente alla ribalta: attualmente in Arabia all’Al-Nassr, il tecnico sarebbe un normalizzatore in grado di gestire una piazza incandescente e una situazione elettrizzante, con le spalle larghe di chi ha avuto enorme esperienza e di chi conosce lo spirito fiorentino. Va detto che la sua candidatura è in corsa anche per altre panchine, come quella dell'Atalanta, ma da parte di Pioli, la porta alla Fiorentina non sarà mai chiusa. Anzi, l’idea di tornare in Italia e in viola stuzzica e non poco.

Poi, per il quotidiano c'è Alberto Gilardino. L'ex attaccante viola era stato cercato dalla Fiorentina già l'anno scorso e i contatti con Pradé c’erano stati anche in passato. Sarebbe l'ideale per rilanciare anche Gudmundsson, che sotto la sua guida era esploso con la maglia del Genoa.

Segue Marco Baroni. Il tecnico in uscita dalla Lazio aveva espresso il suo gradimento per la panchina della Fiorentina già qualche settimana fa, quando i giochi con Palladino sembravano però cristallizzati. Nella giornata di martedì - si legge - c’è stato un contatto esplorativo tra le parti ma nulla di più di un semplice sondaggio. Baroni ripartirebbe volentieri da Firenze consapevole però di una situazione non facile, mentre per la società sarebbe un uomo di esperienza ma non la prima-primissima scelta.

Daniele De Rossi è invece un grande obiettivo e un grande pallino di Pradé non da adesso, ma da una vita. I rapporti tra i due sono rimasti sempre ottimi e nei mesi scorsi qualche dialogo sulla possibilità di vederlo in panchina a Firenze c’è stato. Nelle ultime ore però non si registrano accelerate particolari. Chi è stato in queste ore a Firenze è invece Francesco Farioli, nato a Barga ma cresciuto a Firenze: piace però ha una folta concorrenza sia in Italia che all’estero, mentre Maurizio Sarri merita un ragionamento a parte. È l’allenatore preferito dai tifosi, con tanto di foto affisse dal tifo viola in diverse parti di Firenze per chiederne l’arrivo, ma al momento non sembra nella lista dei pretendenti.