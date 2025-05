Il nuovo tecnico la settimana prossima. Baroni piace ma per Gazzetta c'è anche Tudor

vedi letture

Per La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha nessuna fretta nello scegliere il nuovo allenatore dopo le dimissioni di Palladino. Come si legge sul quotidiano, il club viola vuole prendere la decisione con cura, aspettando le mosse delle big. Non si può sbagliare, per questo si valuterà attentamente il da farsi e la scelta dovrebbe arrivare non prima della prossima settimana. Ad ogni modo, il preferito della dirigenza di Commisso resta Marco Baroni, corteggiato da diversi club, ma gli uomini mercato viola stanno tenendo in considerazione anche Igor Tudor.

Il croato è attualmente uno dei tecnici più in ballo per la prossima annata. Al momento guiderà la Juventus al Mondiale per Club, ma è un profilo che piace non da poco soprattutto a Pradè. Il quale non molla comunque gli altri nomi di esperienza internazionale, come Stefano Pioli. Mentre Maurizio Sarri è più vicino al ritorno alla Lazio.