Stasera alle 20.45 Fiorentina-Lazio: ecco dove potete seguirla

Stasera alle 20.45 Fiorentina-Lazio: ecco dove potete seguirlaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Fiorentina-Lazio, in programma stasera alle ore 20.45, chiuderà la 32esima giornata di Serie A: il monday-night del Franchi sarà decisivo per i viola, che possono allungare a +8 dalla zona retrocessione togliendosi quasi definitivamente da ogni discorso. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, mentre su FirenzeViola.it potrete seguire la diretta testuale e su Radio FirenzeViola la telecronaca dal Franchi del nostro Andrea Giannattasio.