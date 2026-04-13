Stasera alle 20.45 Fiorentina-Lazio: ecco dove potete seguirla
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Fiorentina-Lazio, in programma stasera alle ore 20.45, chiuderà la 32esima giornata di Serie A: il monday-night del Franchi sarà decisivo per i viola, che possono allungare a +8 dalla zona retrocessione togliendosi quasi definitivamente da ogni discorso. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, mentre su FirenzeViola.it potrete seguire la diretta testuale e su Radio FirenzeViola la telecronaca dal Franchi del nostro Andrea Giannattasio.
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