FirenzeViola Serie A Women i verdetti: Inter in Champions, Como 1907 promosso in massima serie. Genoa ad un passo dalla caduta. Ternana-Fiorentina 2-2

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Il resoconto settimanale del campionato femminile da parte di Firenzeviola

Mancano tre giornate alla chiusura della Serie A Women ma nell’ultimo turno sono arrivati delle sentenze non di poco conto. Con la vittoria sul Genoa in rimonta per 2-1, goal grifone di Georgsdottir e poi doppietta di Milinkovic per le ospiti, l’Inter Women torna matematicamente in Uefa Women’s Champions League. La formazione di Giampiero Piovani giocherà dunque il preliminare europeo nel corso della prossima estate.

Clamoroso il ko interno della Lazio che contro il Sassuolo esce da Formello al termine di un secco 3-0 da parte della squadra allenata da Salvatore Colantuono. La formazione di Gianluca Grassadonia ormai è troppo distante dalla Champions e quindi molto probabilmente, al pari di altre compagini, vivrà una stagione anonima.

Stesso discorso vale per la Fiorentina di Pinones-Arce fresco di rinnovo. Le toscane vanno sotto 2-0 contro la Ternana ormai matematicamente salve ma riescono fortunatamente a pervenire al pari. Un punto che però serve a poco.

Pareggio senza reti tra Milan e Napoli con le partenopee che, a seguito della sconfitta 0-1 della Juventus contro la Roma in casa frutto del goal di Dragoni, restano a due punti dal terzo posto con la truppa di Canzi che ora rischia e non poco.

Pareggio anche tra Como e Parma che si smaltiscono la posta in palio. Un 1-1 che consacra la stagione di Nadine Nischler che con le ducali ha messo a segno l’ottava rete in campionato, pareggiata poi dal sigillo bellissimo della francese Manon Uffren su cui il portiere lariano Astrid Gilardi non ha potuto far nulla. Nonostante l’altoatesina sia in uno straordinario momento di forma, il CT azzurro Andrea Soncin continua ad ignorarla per le qualificazioni mondiali.

Sul fondo della classifica rimane il Genoa di De La Fuente che, qualora dovesse perdere la prossima giornata contro il Sassuolo, sarà matematicamente retrocesso in Serie B Femminile. Al suo posto salirà il Como 1907 che, con la vittoria per 1-4 sul campo del Trastevere Women (che scenderà in Serie C), ha ottenuto la promozione ed ha festeggiato il raggiungimento della Serie A Femminile. Un percorso straordinario della società lariana che ha trovato in Monica Caprini la persona che ha preso in mano la situazione costruendo una squadra da vertice grazie ad un club che non ha lesinato sulle energie da mettere al servizio del gruppo per arrivare al traguardo.