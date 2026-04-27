Fiorentina-Sassuolo finisce 0-0: vota il miglior viola in campo su FirenzeViola.it!
FirenzeViola.it
Finisce senza reti la partita al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo con i viola che sfiorano più volte la rete senza però riuscre a gonfiarla. Chi è stato il miglior giocatore della squadra allenata da Vanoli nello 0-0 della domenica di Serie A?
Pubblicità
Notizie di FV
Come in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenzedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Come in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
2 Vanoli e la legittima voglia di giocarsi la conferma: le tre big in arrivo l'ultimo banco di prova
Copertina
FirenzeViolaVanoli come Cuesta, Fiorentina-Sassuolo è lo specchio della Serie A: il segreto sta nel 'prima non prenderle'
Alessandro Di NardoDagli inviatiFiorentina-Sassuolo è un inevitabile 0-0: salvezza più vicina e poco altro
Tommaso LoretoGli occhi del Franchi sulle panchine di Fiorentina e Sassuolo, la partita è lì. Futuro tra rivoluzioni e primi nomi dall'estero, piacciono Moscardo e Koleosho
Alberto PolverosiFiorentina, conta tanto la partita col Sassuolo: per il presente per la salvezza, il futuro per il mercato, il gioco per non ripetere la tristezza di Lecce
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com