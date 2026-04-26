Quattro giornate e un laboratorio: da Gud punta ai giovani, ecco cosa fare

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Quale senso dare alle ultime giornate di campionato per la Fiorentina? Ce lo siamo domandati oggi su Firenzeviola.it, in uno dei pezzi più apprezzati dai lettori oggi. Le ultime quattro giornate possono essere vissute con maggiore leggerezza, trasformandosi in un laboratorio utile per il domani. In attesa del rientro di uno tra Kean e Piccoli, l’esperimento di Gudmundsson da prima punta ha dato segnali alterni ma nel complesso positivi: facile immaginare - in caso di ennesimo forfait di entrambe le punte - una sua conferma anche contro la Roma, nel primo dei tre big match finali insieme a Juventus e Atalanta. Sullo sfondo resta poi il tema dei giovani: Paolo Vanoli ha chiarito di essere stato frainteso dopo le parole di Lecce ("Non voglio sentir parlare di giovani in campo" aveva detto lunedì scorso), ma l’occasione è troppo importante per non essere colta. Nei prossimi 360' potrebbe dunque esserci realmente spazio per nuovi volti, per qualche debutto, per segnali concreti in vista della prossima stagione.