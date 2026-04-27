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Fiorentina-Sassuolo, Solomon stecca: "Sprecone e confuso"
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Nello 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo sono pochi i calciatori offensivi a brillare. Non lo fa neppure Manor Solomon, autore di una prestazione che per quasi tutti i quotidiani e siti specializzati è insufficiente. Il Corriere dello Sport gli rifila un 5, giustificando così: "Pronti, via e sembra ispirato. Illusione ottica, anzi reale. Tanta confusione, tanti dribbling tentati e non riusciti, tanti palloni sprecati". Per il Corriere Fiorentino (che gli dà 5,5) è sprecone nelle poche occasioni avute dai viola.
Gazzetta dello Sport: 5
Corriere dello Sport: 5
Tuttosport: 5
La Nazione: 5
Corriere Fiorentino: 5,5
FirenzeViola.it: 5
Tuttomercatoweb.com: 5,5
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