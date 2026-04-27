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Fiorentina-Sassuolo, Ranieri convince tutti: per i quotidiani è lui l'Mvp viola
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All'indomani di Fiorentina-Sassuolo, match terminato 0-0, Luca Ranieri viene incoronato da quasi tutti i giornali e siti specializzati come migliore in campo per i viola. Il Corriere dello Sport gli dà 7, spiegando: "Dietro è ancora quello che se la cava meglio per puntualità e pulizia d’intervento. E nel finale, con generosità, è pure uno degli ultimi a provarci spingendosi oltre la metà campo". Per la Gazzetta dello Sport la sua prova polivalente vale 6,5: "Subito ammonito, chiude su Laurienté e in altre occasioni, finendo da terzino sinistro". Ecco i giudizi di quotidiani e siti specializzati:
Gazzetta dello Sport: 6,5
Corriere dello Sport: 7
Tuttosport: 6
La Nazione: 6
Corriere Fiorentino: 6
FirenzeViola.it: 6,5
Tuttomercatoweb.com: 6,5
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