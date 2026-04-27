FirenzeViola Fiorentina-Sassuolo, Ranieri convince tutti: per i quotidiani è lui l'Mvp viola

vedi letture

All'indomani di Fiorentina-Sassuolo, match terminato 0-0, Luca Ranieri viene incoronato da quasi tutti i giornali e siti specializzati come migliore in campo per i viola. Il Corriere dello Sport gli dà 7, spiegando: "Dietro è ancora quello che se la cava meglio per puntualità e pulizia d’intervento. E nel finale, con generosità, è pure uno degli ultimi a provarci spingendosi oltre la metà campo". Per la Gazzetta dello Sport la sua prova polivalente vale 6,5: "Subito ammonito, chiude su Laurienté e in altre occasioni, finendo da terzino sinistro". Ecco i giudizi di quotidiani e siti specializzati:

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

La Nazione: 6

Corriere Fiorentino: 6

FirenzeViola.it: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5