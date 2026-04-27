Il programma della Fiorentina: due giorni di riposo, si riparte mercoledì al Viola Park

Il programma della Fiorentina: due giorni di riposo, si riparte mercoledì al Viola Park
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo il pareggio di ieri contro il Sassuolo, la Fiorentina godrà di due giorni di libertà in vista della prossima sfida di campionato, quella in programma lunedì 4 maggio all'Olimpico contro la Roma (fischio d'inizio alle 20:45). Paolo Vanoli ha infatti concesso alla sua squadra 48 ore di stop dalle sedute al Viola Park, con De Gea e soci che dunque torneranno a lavorare a Bagno a Ripoli mercoledì.

Da valutare alla ripresa le condizioni dei tanti acciaccati (in tutto cinque, più il lungodegente Lamptey) che oggi erano indisponibili. Tutte le novità sul mondo Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!