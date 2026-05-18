FirenzeViola Serie A Women: campionato in archivio. La Fiorentina batte la Lazio e chiude quarta

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Si chiude la stagione di Serie A Women al termine di una stagione importante e ricca di colpi di scena. La giornata finale viene aperta proprio dalle campionesse della Roma che ospitano al Tre Fontane il Genoa ormai retrocesso. Ci pensa Giulia Dragoni con una doppietta a chiudere in bellezza 2-0 facendo partire la festa al Tre Fontane culminata con l’alzata al cielo della Capitale del trofeo dello scudetto. Terzo per le giallorosse che ora puntano a fare doppietta con la Coppa Italia che si giocherà tra una settimana al Romeo Menti di Vicenza.

Nel sabato degli anticipi c’è anche il colpaccio del Como Women che all’Arena Civica regola l’Inter Women seconda con un roboante 3-0. Apre le marcature Bernardi e ci pensa poi Nadine Nischler, autrice di una stagione straordinaria, a chiudere il cerchio con una doppietta che la porta in doppia cifra a dieci goal stagionali. Numeri da grande campionessa per l’altoatesina che fino a due anni fa giocava in Serie C col Trento.

La domenica propone un doppio appuntamento alle 15:00 con Napoli-Sassuolo e Ternana-Milan. Partenopee ed emiliane si spartiscono un punto a testa grazie alle reti di De Rita per le neroverdi e il pareggio di Floe per le campane. La Ternana invece chiude in grande stile vincendo a Narni con un Milan spento 1-0 grazie al goal dell’ex viola Paloma Lazaro sopraggiunto nel recupero del secondo tempo.

A chiudere la giornata Fiorentina-Lazio e Parma-Juventus. Al Viola Park le toscane battono le capitoline 2-1 chiudendo così la propria corsa al quarto posto in solitaria. Ci pensa l’islandese Katla Tryggvadottir ad aprire le marcature grazie anche ad un erroraccio di Durante. Terzo sigillo stagionale per la giovane isolana. Il raddoppio arriva intorno all’ottantesimo con un’altra magia di Sofie Bredgaard. Sembra finita ma la Lazio rientra in partita con Nicola Karczewska che buca un’incolpevole Bartalini fatta esordire in viola per l’occasione al posto di Fiskerstrand. Il giovane portiere scuola viola non giocava in Serie A dalla gara tra Ternana e Napoli dove commise diversi errori che ne decretarono la messa ai margini del progetto umbro e il ritorno a Firenze come secondo estremo difensore. A Parma le ducali non pungono più di tanto e davanti al loro pubblico cedono terreno alla Juventus che vince 1-3 bissando il terzo posto che vuole dire qualificazione Champions. Ospiti avanti con Stolen-Godo, raddoppiano col primo goal italiano di Rasmussen. In mezzo la rete di Distefano per le emiliane prima del sigillo definitivo di Thomàs. Bianconere che tra una settimana sono attese dalla finale di Coppa Italia contro la Roma scudettata. Gara che sarà anche l’ultima con la maglia bianconera indosso per la svizzera Lia Wälti destinata a lasciare Torino e il calcio italiano al termine di una sola stagione.