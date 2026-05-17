Sgambetto alla Juve con una vittoria di squadra, le pagelle dei viola

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La Fiorentina nel lunch match di Torino contro la Juventus si è presa la soddisfazione, dopo un'annata difficile e risolta positivamente solo sette giorni prima, di vincere per 2-0, in una gara in cui sono stati annullati anche tre reti (due ai bianconeri Mckennie e Vlahovic ed una a Piccoli). Una vittoria meritata in cui sono serviti i gol dei centrocampisti, Ndour e Mandragora, a coronamento di una stagione in cui più volte proprio loro hanno tolto le castagne dal fuoco alla Fiorentina. Ma è una vittoria di squadra sulla quale ha messo letteralmente le mani anche De Gea, proprio lui tanto corteggiato dalla Juventus e che dunque è tra i giocatori premiati dalle pagelle del direttore di FirenzeViola Tommaso Loreto.

La vittoria ha anche tolto punti importanti alla Juventus che al momento, con la vittoria di tutte le altre rivali nella corsa Champions, è scivolata in zona Europa League. Unica nota negativa per i viola, l'infortunio probabilmente grave, di Fabiano Parisi. E la gara ha dato anche un verdetto di mercato: Rugani che, prima della partita, doveva ancora mettere insieme due gettoni di presenza per il riscatto automatico ha perso questa possibilità non essendo stato utilizzato. Ora la Fiorentina ha solo un diritto di riscatto e valuterà se esercitarlo.