FirenzeViola Union Berlino salvo. Marie-Louise Eta si congeda avendo scritto la storia in Bundesliga

vedi letture

Si è chiusa con una straripante vittoria sull’Augsburg l’avventura di Marie-Louise Eta sulla panchina della squadra maschile del club capitolino tedesco. Nei cinque match in cui l’ex calciatrice è stata la guida tecnica dell’Union Berlino ha ottenuto due sconfitte, un pareggio e due vittorie, quindi un bilancio equilibrato. In classifica i teutonici concludono l’annata all’undicesimo posto a trentanove punti con tredici lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. Al di là dei risultati sul campo, l’importanza dell’esperienza di Eta sulla panchina dell’Union risiede nelle pagine di storia che la donna ha scritto per il calcio tedesco ma, soprattutto, per quello europeo. Marie-Louise Eta è diventata la prima donna della storia ad allenare un club di prima fascia maschile dei top campionati europei e a vincere una o più gare sempre alla guida di un gruppo di giocatori uomini. Un esempio che potrebbe consentire nel medio periodo di dare spazio ad un numero maggiore di donne all’interno del calcio maschile, sia come allenatrici sia come componenti degli staff tecnici. La Germania dunque ha fatto scuola quasi trent’anni dopo la breve parentesi di Carolina Morace sulla panchina della Viterbese in Italia.

Come evidenziano le immagini social, diffuse dal club capitolino e da diverse pagine che si occupano di calcio in generale, Eta ha preso congedo dalla squadra maschile con tutti gli onori del caso e la gratitudine dei suoi giocatori, dello staff tecnico e della dirigenza massima dell’Union. A partire dal prossimo primo luglio l’ex calciatrice prenderà in consegna la squadra femminile berlinese dove cercherà di lottare per restare nella Frauen Bundesliga recentemente vinta dal Bayern Monaco nel quale milita anche l’azzurra Arianna Caruso. Per l'Union Berlino Femminile la stagione appena chiusasi è la prima dopo disputata nella massima categoria avendo ottenuto lo scorso anno la promozione dalla cadetteria. Intanto però la Germania continua a fare la storia del calcio avendo aperto anche alla presenza di Direttrici Sportive donne a seguire le compagini maschili e a condurne il mercato. È il caso dell’Amburgo che ha scelto come nuova DS la quarantenne Kathleen Kruger, leggenda del Frauen Bayern Monaco che nella prossima estate è chiamata a costruire la formazione maschile del club anseatico arrivato tredicesimo nel campionato tedesco, due posizioni sotto l’Union Berlino di Marie-Louise Eta