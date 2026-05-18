Il programma di oggi: Fiorentina libera, esami per Parisi
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La Fiorentina, uscita ieri vittoriosa dalla gara con la Juventus, oggi osserverà una giornata di riposo, prima di tornare al lavoro in vista dell'ultimo turno contro l'Atalanta al Franchi. Partita che potrebbe essere anticipata anche al sabato visto che non ci sono obiettivi di classifica da inseguire per nessuna delle due, con la Fiorentina salva e l'Atalanta settima e in Conference matematicamente.
Da monitorare invece la situazione di Fabiano Parisi: oggi il terzino effettuerà gli esami di controllo al ginocchio per verificare l'entità dell'infortunio.
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