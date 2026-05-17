Social Infortunio Parisi, visite domani a Roma: "Il vostro affetto mi dà la forza"

vedi letture

L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi è dovuto uscire nel primo tempo della gara con la Juventus a causa di un brutto infortunio al ginocchio in uno scontro di gioco con Kelly. Uscito in barella, le sensazioni non sono state ottimistiche e si teme qualcosa di grave. Il giocatore però ha seguito la gara a bordo campo visto che Mandragora è andato ad abbracciarlo e a dedicargli il gol. Oltre a Vanoli in sala stampa che si è rammaricato per l'infortunio a lui e a Sadotti ieri in Primavera (problema anche per lui al ginocchio), anche i compagni sia nelle interviste che sui social gli hanno fatto l'in bocca al lupo.

Il tenore dell'infortunio si saprà solo domani, dopo gli esami che, come riporta Tuttomercatoweb, saranno effettuati a Roma a Villa Stuart del professor Mariani, specialista in questo tipo di infortuni.

Intanto da Instagram Parisi ha ringraziato tutti: "Volevo ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero dopo il mio infortunio. Sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza mi dà forza. Grazie davvero a tutti".