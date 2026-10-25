Fiorentina resta terzultima: risultati e classifica dell'ottavo turno e programma dell'infrasettimanale
La Fiorentina, dopo la terza sconfitta consecutiva, resta a quota 4 punti come il Parma e l'Udinese. Dietro di loro solo il Venezia a 3 punti conquistati dopo il cambio di panchina, con Nicola. Respira il Genoa che in casa dopo la Fiorentina batte anche il Venezia. In vetta vanno a braccetto la Lazio e l'Inter che approfittano del rallentamento della Roma con il pari a Napoli. Da martedì scatta la nona giornata che si giocherà appunto infrasettimanale con la Fiorentina alla ricerca disperata di punti che ospiterà l'Atalanta che oggi ha colto un pari spumeggiante 4-4 con il Frosinone. Di seguito risultati, classifica e programma della prossima giornata.
I risultati dell'ottava giornata
Torino-Monza 3-2
Cagliari-Bologna 0-2
Como-Sassuolo 2-0
Napoli-Roma 3-3
Lazio-Parma 2-1
Inter-Fiorentina 2-1
Atalanta-Frosinone 4-4
Genoa-Venezia 1-0
Lecce-Juventus 0-2
Udinese-Milan 0-2
Classifica
Inter 22 (8 partite giocate)
Lazio 22 (8)
Roma 18 (8)
Milan 18 (8)
Como 17 (8)
Frosinone 14 (8)
Juventus 14 (8)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Napoli 11 (8)
Atalanta 10 (8)
Lecce 9 (8)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Genoa 7 (8)
Udinese 4 (8)
Fiorentina 4 (8)
Parma 4 (8)
Venezia 3 (8)
Programma del nono turno infrasettimanale
Sassuolo-Lazio Martedì 27/10 ore 18:30 (DAZN)
Roma-Cagliari Martedì 27/10 ore 20:45 (DAZN)
Torino-Como Martedì 27/10 ore 2:45 (DAZN/Sky)
Milan-Bologna Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)
Parma-Udinese Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)
Venezia-Inter Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN/Sky)
Genoa-Juventus Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN)
Monza-Napoli Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Frosinone-Lecce Giovedì 29/10 ore 18:30 (DAZN)
Fiorentina-Atalanta Giovedì 29/10 ore 20:45 (DAZN)
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