Roma-Fiorentina: ecco come seguire la partita in programma stasera!

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Dove seguire Roma-Fiorentina? La gara valida per la 35esima giornata di Serie A si giocherà allo stadio Olimpico alle 20.45 e sarà visibile sia su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del massimo campionato italiano, che su Sky Sport, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 251. Ricordiamo che potete seguire il monday-night anche con noi: nello specifico su FirenzeViola.it con la nostra diretta testuale e su Radio FirenzeViola con la radiocronaca dall'Olimpico di Andrea Giannattasio!