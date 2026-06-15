Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 15 giugno 2026.
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I sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenzadi Mario Tenerani
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Pietro LazzeriniVendere gli invendibili: ecco perché servirà un miracolo. Carnevali alla Juventus può dare una mano alla Fiorentina. La prossima settimana verrà desecretato il dossier USA
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