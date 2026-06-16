C'è un nome nuovo (ora al Mondiale) per la Fiorentina: occhi su Frosinone

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Tra le notizie più lette di giornata ci sono gli aggiornamenti di calciomercato legati alla Fiorentina e ad un nome nuovo emerso dalle informazioni riportate da Tele Radio Stereo. Si tratta di Fares Ghedjemis, attaccante del Frosinone e dell'Algeria, reduce da una stagione da 15 gol nella scorsa Serie B

Per Ghedjemis, come per tanti altri calciatori sul mercato, c'è l'incognita Mondiale. La sua Algeria debutta stanotte (ore 3 italiane) contro l'Argentina campione del Mondo, in una delle gare più interessanti di questo primo turno. Per i più nottambuli quindi - anche se Ghedjemis potrebbe partire dalla panchina - sveglie puntate per un motivo in più.

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