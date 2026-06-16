Le parole di Antognoni aprono il dubbio: l'Unico 10 "diserterà" il Centenario?

vedi letture

La giornata che va in archivio in casa Fiorentina ha visto aprirsi la polemica relativa alle parole di Giancarlo Antognoni, che intervistato da Repubblica ha detto di non aver intenzione di partecipare ai festeggiamenti per il Centenario del club viola in programma tra fine agosto e inizio settembre. L'Unico 10, bandiera della storia della Fiorentina, ha segnalato l'amarezza per come è stato trattato dall'attuale gestione cinque anni fa quando non gli fu rinnovato il contratto da club manager, una ferita che ancora non si è rimarginata.

Le parole di Antognoni

Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore viola nell'intervista: "Cinque anni fa volevano demansionarmi. Non potevo accettare. La mia dignità non ha prezzo. Da quel momento non vado più allo stadio, i rapporti con il club sono nulli. Ora c’è il Centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò. Servirebbero passi più concreti".

E ora?

Palla dunque alla Fiorentina, il cui primo invito ai festeggiamenti per il centenario evidentemente non è stato gradito da Antognoni. Le parti dovranno avere un confronto perché pensare di celebrare la storia del club senza una delle sue stelle più fulgide e famose è di fatto impensabile. Anche se nelle parole dell'ex numero 10 ci sono pochissimi spiragli di apertura ad un passo indietro. Starà alle diplomazie provare a risolvere un problema che sembrava difficile da pensare.