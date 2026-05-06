Riprendono gli allenamenti al Viola Park: ecco il programma di oggi
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Dopo il martedì libero concesso da Paolo Vanoli nel post-Roma-Fiorentina, riprendono stamani gli allenamenti della prima squadra al Viola Park: seduta mattutina per David De Gea e compagni, che cominceranno così a preparare la gara di domenica prossima al Franchi contro il Genoa. Da oggi rientra a Firenze anche Moise Kean, in permesso negli ultimi giorni per paternità. Sarà una giornata fondamentale per capire le condizioni del centravanti viola e del suo partner d'attacco, Roberto Piccoli. Segui tutti gli aggiornamenti su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.
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