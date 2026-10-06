Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Nuove mosse di mercato dopo la spesa record: si sono accorciati i tempi per vincere. Paratici è già attivo e pensa a due colpi. Ora serve coraggio in campo (e Vanoli ha confermato l’idea del doppio play)di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Nuove mosse di mercato dopo la spesa record: si sono accorciati i tempi per vincere. Paratici è già attivo e pensa a due colpi. Ora serve coraggio in campo (e Vanoli ha confermato l’idea del doppio play)
2 Vanoli imbattuto sulla panchina viola dopo la sosta. A Genova il tecnico cerca il terzo risultato utile dopo i due dell’anno scorso
3 Fiorentina, a gennaio caccia a un profilo alla Matic. Per il Corriere Fiorentino difficile arrivare a Hojbjerg
Copertina
FirenzeViolaVanoli imbattuto sulla panchina viola dopo la sosta. A Genova il tecnico cerca il terzo risultato utile dopo i due dell’anno scorso
Mario TeneraniTiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà bene
Tommaso LoretoUna sosta così estenuante da rendere interessante persino la Nations League, dove Fagiolino è già Fagiolone. Mercato invernale all'orizzonte, più di un nome può tornare d'attualità
Niccolò SantiParatici si muove per Tiago Gabriel. Pongracic può partire a gennaio. In settimana il punto su Dodo: occhio al Barça. Torreira spinge per tornare. E l’alternativa a Valdepeñas c’è già
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