Fiorentina, la rivoluzione di Paratici: un mercato invernale all’insegna dell’Europa

La Fiorentina si prepara a un mercato invernale di profonda trasformazione sotto la guida di Fabio Paratici, pronto a ridisegnare la rosa con un’impronta più europea e ambiziosa. L’arrivo imminente di Manor Solomon dal Tottenham segna il primo passo di un cambio di strategia rispetto al passato, dominato da operazioni sul mercato italiano. L’obiettivo è puntare su giocatori internazionali abituati a lottare per obiettivi importanti, come Dragusin, Samardzic e Salvetti, alzando il livello tecnico della squadra. Anche se non mancano profili di fascia media, la priorità è inserire calciatori con caratteristiche moderne e funzionali al calcio europeo. Solomon rappresenta perfettamente questo modello: un esterno offensivo imprevedibile, dotato di dribbling e fantasia, qualità oggi mancanti in gran parte della rosa. Il lavoro resta ampio, tra entrate e uscite, ma Paratici sembra avere un piano chiaro per rilanciare la Fiorentina. Questo uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it.