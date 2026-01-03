FirenzeViola Solomon già a disposizione. Transfer in regola, è in lista e pronto per domani

Nonostante i dubbi emersi in mattinata circa i tempi del transfer, Manor Solomon sarà convocato a e disposizione della Fiorentina già per la partita di domani contro la Cremonese. Le perplessità giravano attorno alle tempistiche per i documenti del giocatore, visto il prestito di rientro dal Villarreal e il conseguente nuovo prestito con diritto in viola, dal Tottenham. Come appreso da FirenzeViola, le pratiche burocratiche per Solomon sono tutte in regola, quindi il calciatore è regolarmente in lista Serie A e disponibile per la partita di domani.