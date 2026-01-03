Calciomercato

Martinelli alla Samp, è fatta in prestito secco: tra lunedì e martedì sarà a Genova

Martinelli alla Samp, è fatta in prestito secco: tra lunedì e martedì sarà a Genova
Tommaso Martinelli va a Genova, sponda Sampdoria. Decisive le ultime call con la Fiorentina della serata di ieri, il giovane portiere classe 2006 va in prestito secco al club blucerchiato. Tutto definito dunque con l'estremo difensore che si trasferirà in Liguria lunedì o al più tardi martedì. Per adesso la Fiorentina non tornerà sul mercato anche grazie al ritorno dal prestito di Christensen: il danese e Lezzerini resteranno da vice di De Gea