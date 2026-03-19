Rakow-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Kean! Tornano Comuzzo, Fabbian e Fazzini

Rakow-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Kean! Tornano Comuzzo, Fabbian e FazziniFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Sono ufficiali le formazioni di Rakow-Fiorentina, gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League in programma alle ore 18:45 in Polonia. Si riparte dal 2-1 in favore dei viola maturato al Franchi all'andata, con Paolo Vanoli che si affida a Moise Kean per acciuffare il passaggio del turno. Tornano titolari anche Comuzzo, Fabbian e Fazzini:

Rakow (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Lopez, Braut Brunes, Makuch. Allenatore: Lukasz Tomczyk

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli