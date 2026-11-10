A che punto siamo con Atta? I dettagli sullo stato di forma del francese
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La Fiorentina del 4-2-3-1, vista domenica sera contro la Juventus, è anche quella che disegnano spesso i tifosi. Paolo Vanoli ha schierato un undici in linea al mercato fatto in estate e in queste settimane di lavoro, la batteria alle spalle della punta Mastantuono-Goncalves-Njie era proprio ciò che Firenze chiedeva a gran voce. Tutta estro e fantasia, i risultati in termini offensivi si sono visti subito e a pensare che a questa triade manca ancora Arthur Atta, si può calcisticamente ribadire che l'appetito vien mangiando. Su FirenzeViola.it abbiamo fatto il punto sulla situazione del francese, tra infortunio e rientro.
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Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
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