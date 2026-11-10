Finisce 2-2 tra Fiorentina e Juventus: chi il miglior viola? Vota il Top FV!
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Finisce 2-2 tra Fiorentina e Juventus. Viola e bianconeri vanno alla sosta con un pareggio tutto sommato giusto per ciò che si è visto in campo. Decidono le reti di Pellegrino e Njie da una parte e Woltemade e Bremer dall'altra. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
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Mastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibiledi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Mastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
3 Un percorso più definito in campo e il ritardo accumulato in classifica. Primi bilanci in casa viola
Copertina
FirenzeViolaQual è l'obiettivo stagionale della Fiorentina? Ecco il parere dei tifosi su Radio FirenzeViola
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
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