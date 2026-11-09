Baci, assist e tanta corsa: ecco com'è andato l'esordio da titolare al Franchi di Gonçalves

Su FirenzeViola.it un focus su un protagonista della domenica sera del Franchi: tra le note più positive del pareggio per 2-2 della Fiorentina contro la Juventus c'è sicuramente la prestazione di Pedro Gonçalves, protagonista di una prova di qualità e personalità. Il portoghese, schierato un po' a sorpresa dal primo minuto da Paolo Vanoli nel big match prima della sosta, ha dimostrato di poter rappresentare una risorsa fondamentale per la manovra offensiva viola. Sua la giocata che ha permesso alla Fiorentina di sbloccare immediatamente il risultato: il calcio d'angolo trasformato in gol da Pellegrino dopo appena quattro minuti, frutto di un cross perfetto messo in mezzo dopo aver baciato il pallone e respinto Njie che voleva giocarla corta. Un assist che certifica la capacità dell'ex Sporting di incidere negli ultimi metri, offrendo alla squadra quella qualità tecnica che spesso è mancata nel corso della stagione.

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