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Viery, continuano le difficoltà nell'inserimento nel calcio italiano

Viery, continuano le difficoltà nell'inserimento nel calcio italianoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:00Notizie di FV
di Tommaso Loreto

10 presenze per un totale di 672 minuti (e 3 ammonizioni), cui aggiungere i 45 minuti di coppa Italia giocati contro il Pisa. Fin qui il bilancio numerico della prima stagione italiana di Viery, centrale brasiliano che la Fiorentina ha prelevato dal Gremio in estate per circa 13 milioni più bonus fino a potenziali 17 milioni. Un esborso che aveva fatto intendere come su Viery la Fiorentina fosse disposta a puntare, se non proprio fin dalle prime battute (come con Dragusin) quanto meno al termine di un primo periodo d’ambientamento.



Dieci partite dopo il suo debutto, in casa contro il Frosinone, Viery continua a palesare più di una difficoltà, inizialmente da terzino sinistro, nelle ultime 3 sfide da centrale. In affanno soprattutto contro la Juventus il brasiliano è ancora in forte ritardo nell’entrare nella mentalità del calcio italiano, tanto che già alla ripresa del campionato, complice il recupero di Ranieri, la sua titolarità potrebbe essere messa (di nuovo) in dubbio.