Primavera, la Fiorentina vince di rigore sul Parma 2-1 e sale (per ora) al 1°

La Fiorentina Primavera vince contro il Parma al Viola Park, con il risultato di 2-1. Decisivo un rigore guadagnato da Bertolini e trasformato da Braschi al 63'. Il primo tempo si era invece concluso sull'1-1. Mikolajewski al 40' aveva risposto infatti al gol di Jallow già all'11'. Con i tre punti la Fiorentina balza momentaneamente al primo posto in classifica a 21 punti, staccando proprio il Parma, rimasto così a 18. Seconda l'Atalanta con 20 punti in 10 gare mentre a 19 ma con una gara in mano seguono Genoa e Roma. Sotto al Parma nell'ultimo posto valido per i playoff anche il Cesena.