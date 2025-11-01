Per i lettori di FirenzeViola Pioli non merita la conferma: i risultati del sondaggio

Fiorentina in crisi nera, e i tifosi non hanno dubbi: Stefano Pioli è sulla graticola. Il sondaggio lanciato da FirenzeViola.it ha raccolto quasi 4.000 voti (3.993 per l’esattezza) e il responso è impietoso: oltre il 70% dice “no”, segnalando un malcontento che attraversa tutto l’ambiente. Una minoranza più prudente, il 16% (666 voti), vuole attendere la partita contro il Lecce prima di decidere, mentre appena il 12,7% (507 voti) conferma la fiducia piena all’allenatore. I numeri parlano chiaro: i tifosi chiedono segnali immediati, prestazioni convincenti e un’inversione di rotta senza più scuse.