Fiorentina, contro il Lecce dilemma centrocampo: Pioli deve decidere il giusto mix in mediana

Domani al Franchi va in scena una partita che vale più di tre punti, dopo il caos creato dalle dimissioni di Pradè ma anche dalle contestazioni dei tifosi: per Stefano Pioli e la sua Fiorentina, il match contro il Lecce assume i contorni di una sfida “vita o morte”, come l’ha definita l'ormai ex direttore sportivo viola. Dopo la sconfitta di San Siro, il tecnico è chiamato a fare scelte decisive, quelle che potrebbero stabilire il futuro immediato della sua panchina. A Milano, Pioli ha optato per un centrocampo più fisico che tecnico, schierando Mandragora, Sohm e Ndour con l’obiettivo di contenere le avanzate nerazzurre e fronteggiare una mediana avversaria decisamente più qualitativa. Domani, però, con il Lecce servirà un approccio diverso: quindi più qualità o la solita fisicità? Il tecnico ha ancora dubbi.

Nicolussi Caviglia potrebbe tornare in regia, ma non è scontato che al suo fianco rientri anche Fagioli. Rolando Mandragora, fresco di rinnovo, sembra l’unico sicuro del posto. L’alternativa è decidere se lasciare fuori Fagioli per dare spazio a più muscoli con Ndour o Sohm, pur affidandosi alla qualità in cabina di regia di Nicolussi Caviglia, oppure puntare sull’ex bianconero nella speranza che "Fagiolino diventi Fagiolone" almeno per una partita, sempre per riprendere le parole dell'ex direttore Pradè. Il momento delle scelte è arrivato, e la Fiorentina, ma soprattutto Pioli sa che non si può più sbagliare: domani non è solo una partita di campionato, non ci sono solo i tre punti in palio, ma molto di più.