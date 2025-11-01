Fiorentina Primavera-Parma, al 45' 1-1: Mikolajewski risponde a Jallow
Fiorentina Primavera e Parma rientrano nello spogliatoio sul parziale di 1-1. La Fiorentina va in vantaggio già all'inizio della gara, all'11', con
Jallow ma al 40' Mikolajewski riacciuffa il pari per il Parma.
