Fiorentina Primavera-Parma, al 45' 1-1: Mikolajewski risponde a Jallow

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:55Notizie di FV
di Redazione FV

Fiorentina Primavera e Parma rientrano nello spogliatoio sul parziale di 1-1. La Fiorentina va in vantaggio già all'inizio della gara, all'11', con 
Jallow ma al 40' Mikolajewski riacciuffa il pari per il Parma.