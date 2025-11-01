Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Ossessione tre punti: la Fiorentina al bivio, adesso serve una vittoria"

Corriere Fiorentino: "Tutto su Kean: domani con il Lecce Pioli si affida a Moise per la prima vittoria"

La Gazzetta dello Sport: "L'ultima chiamata: Fagioli e Nicolussi, laViola ha bisogno di un loro scatto"

La Nazione: "Dentro la crisi: Viola al bivio"

Corriere dello Sport: "Pioli non hai vinto, ritenta" 