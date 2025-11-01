Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Ossessione tre punti: la Fiorentina al bivio, adesso serve una vittoria"
Corriere Fiorentino: "Tutto su Kean: domani con il Lecce Pioli si affida a Moise per la prima vittoria"
La Gazzetta dello Sport: "L'ultima chiamata: Fagioli e Nicolussi, laViola ha bisogno di un loro scatto"
La Nazione: "Dentro la crisi: Viola al bivio"
Corriere dello Sport: "Pioli non hai vinto, ritenta"
Lecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vinceredi Alberto Polverosi
1 Lecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
3 L’autunno imprevedibile e il parallelo con Palladino, Pioli alla vigilia di una gara da "vita o morte"
