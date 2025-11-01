FirenzeViola Pradè e la Fiorentina si separano: poco più di 6 anni insieme tra rivoluzioni e tanti cambi

La Fiorentina e Pradè hanno interrotto il loro rapporto professionale. La notizia è di pochi minuti fa e dopo poco più di 6 anni Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. Il 12 giugno 2019 il dirigente era tornato alla Fiorentina per volontà dell’imprenditore italo‑americano Rocco Commisso, con l'obiettivo di affiancare Joe Barone nella direzione tecnica e sportiva della squadra a tutto tondo. Con lui la Fiorentina in questi anni ha fatto tre finali, due di Conference League e una di Coppa Italia.

Una decina di mercati gestiti proprio dal ds, ma sono stati soprattutto gli ultimi quelli che avevano realmente la sua impronta. Ha vissuto sette cambi di panchina dal 2019 con ben 6 allenatori diversi. Sicuramente l'ultimo mercato è stato quello più importante: circa 92 milioni di euro spesi solo nella campagna acquisti (riscatti e nuovi acquisti) e un “passivo” di mercato (acquisti meno cessioni) che sfiora 58 milioni.