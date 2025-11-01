FirenzeViola
Per Fiorentina-Lecce attesi circa 18mila spettatori al Franchi
FirenzeViola.it
Non è stata una prevendita da grandi occasioni per Fiorentina-Lecce. Nonostante l'importanza di una sfida che è diventata fondamentale in zona salvezza per i viola, i biglietti venduti a poco meno di 24 ore dal calcio d'inizio della partita in programma domani alle 15 al Franchi sono appena 18mila. Non ci si avvicinerà neanche un po' dunque alla capienza massima dell'impianto sotto ristrutturazione che permette la vendita di circa 25mila biglietti, anzi, si va verso il record negativo di presenze in stagione.
