Polissya-Fiorentina, Pioli e Ranieri ci credono ma con i piedi per terra: la giornata viola

Oggi giornata di vigilia di Polissya-Fiorentina. La Fiorentina si è allenata al Viola Park per poi raggiungere Presov per la conferenza stampa in cui hanno preso la parola Pioli e Ranieri. Tecnico e capitano ci credono ma sanno che nonostante vengano accreditati come favoriti la sfida di domani non sarà facile.

"C'è tanta voglia di vincere e di fare una stagione incredibile. Piano piano capiremo dove possiamo arrivare" spiega Luca Ranieri. Mentre Stefano Pioli sottolinea l'emozione che comporta questa prima partita ma non si fida degli avversari che, con già diverse gare ufficiali sulle gambe, si dicono stanchi.