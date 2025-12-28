"Al Viola Park non capiscono la propria dimensione. Neanche su Vanoli": durissimo il CorFio

"Massimo Troisi in 'Non ci resta che piangere' provava a convincere Roberto Benigni che credendoci fortemente sarebbe bastato aprire la porta per tornare magicamente nel Novecento. È un po’ quello che è accaduto nell’ultima settimana a Firenze dove è bastata una vittoria estemporanea e condizionata dall’espulsione del portiere avversario all’ottavo del primo tempo, per convincersi che il peggio fosse passato, che la salvezza della Fiorentina sarebbe stata solo questione di tempo". Con questo buffo accostamento, il Corriere Fiorentino si concentra sullo stato drammatico in cui versa la Fiorentina, all'indomani della sconfitta patita anche sul campo del Parma.

Prosegue poi l'analisi, a cura di Ernesto Poesio: "Si è ricaduti nel consueto errore che a Firenze, a partire dalla società, sembra impossibile da evitare: la difficoltà nel capire la propria dimensione. Che nel caso della Fiorentina, sarà bene ripeterlo, è quella dell’ultimo meritato posto in classifica". Infine, un attacco a Paolo Vanoli: "Niente è riuscito a trasmettere da quando ha preso il timone della Fiorentina. Nessun sussulto, nessuna idea, formazioni spesso sbagliate: il lavoro del tecnico è gravemente insufficiente. Tanto che, in una società normale, verrebbe da pensare all’esonero. Non al Viola Park però".