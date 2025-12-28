Tifosi traditi ancora. "Vergognatevi!", "Ma dov'è il presidente?": a Parma tutti contestati

Un amore ancora una volta tradito. La Nazione, focalizzandosi sui tifosi della Fiorentina, descrive così il loro sentimento attuale verso la propria squadra del cuore: una delusione cocente, l'ennesima, per i 3500 sostenitori viola che si sono recati al Tardini e che si aspettavano un altro segnale dopo quello di domenica scorsa contro l'Udinese. Invece il nulla più totale, nonostante la tifoseria abbia incitato la squadra di Vanoli fin da inizio partita. Almeno fino al gol di Sorensen, quando sono iniziati i primi mugugni: "Noi tifiamo solo per la maglia", "Se andiamo in B, vi facciamo un c*** così", i cori ripetuti con più frequenza dal settore ospiti dello stadio di Parma, seguiti poi dai più classici "Andate a lavorare!" e "Vergognatevi!".

Da tutto questo travaso di bile - così lo definisce il quotidiano locale - non è rimasta esente la società, finita di nuovo nel mirino come le ultime gare con Losanna e Udinese: "Società inesistente ma dov’è il presidente?" ha gridato reiteratamente la Fiesole in trasferta, che di tanto in tanto - dopo il 90’ - ha lanciato sul campo qualche petardo, prima di ricoprire di fischi la squadra (che si è ben guardata di andare sotto il settore ospiti per chiedere, ancora una volta, comprensione). La pazienza, a Firenze e non solo, è finita da un bel pezzo.