Ieri il rientro nel silenzio, oggi giorno libero: il programma allenamenti della Fiorentina
Il sabato del Natale ha portato in dono (si fa per dire) un'altra sconfitta sotto l'albero della Fiorentina, caduta fragorosamente anche al Tardini in un altro scontro salvezza.
Eppure, all'indomani degli zero punti fatti a Parma, la squadra di Vanoli è libera: il tecnico ha infatti concesso una giornata libera ai giocatori, che non a caso hanno lasciato il Viola Park ieri subito dopo il rientro dall'Emilia Romagna e si ritroveranno nuovamente al centro sportivo da domani (lunedì 29 dicembre) per una settimana di allenamenti intera, con una seduta al giorno fino alla rifinitura di sabato in vista del match contro la Cremonese.
